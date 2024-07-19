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Новости экономики России

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В пятницу инвесторы проявят осторожность, но динамика рынка внушает оптимизм

В пятницу инвесторы проявят осторожность, но динамика рынка внушает оптимизм

Российский фондовый рынок остается очень волатильным и малопредсказуемым, накануне индекс Мосбиржи сначала опустился до  2908 пунктов на фоне дивидендных гэпов в «Сургутнефтегазе» и «Транснефти», но закрылся уже на отметке 2980,62, показав прирост по итогам дня в +1,13%, РТС вырос на 1,38% - до 1068,51 пункта.

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