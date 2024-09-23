Ростех создал прибор для мониторинга температур в вечной мерзлоте

Научно-производственное предприятие «Эталон», входящее в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех, создало уникальную систему геотехнического мониторинга температуры на промышленных объектах в условиях сурового климата.
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