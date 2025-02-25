Сражающиеся с ВСУ под Курском бойцы будут приравнены к ветеранам боевых действий

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Парламентской газете» о том, что на следующей неделе в Госдуме будет рассмотрен законопроект о наделении участвующих в отражении атаки ВСУ на территорию России бойцов правом называться и носить статус ветерана боевых действий.