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Курские новости

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Сражающиеся с ВСУ под Курском бойцы будут приравнены к ветеранам боевых действий

Сражающиеся с ВСУ под Курском бойцы будут приравнены к ветеранам боевых действий

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Парламентской газете» о том, что на следующей неделе в Госдуме будет рассмотрен законопроект о наделении участвующих в отражении атаки ВСУ на территорию России бойцов правом называться и носить статус ветерана боевых действий.

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