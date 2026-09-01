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Музыкант с Ямала представил регион на фестивале Кустурицы «Кустендорф Классик»

Музыкант с Ямала представил регион на фестивале Кустурицы «Кустендорф Классик»

Трубач Иван Бачков из Муравленко принял участие в фестивале «Кустендорф Классик» в Сербии. В этом году на конкурс приехали 12 музыкантов из России.

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