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Япония и Иордания продолжат сотрудничество по улучшению гумситуации в секторе Газа

Глава внешнеполитического ведомства Японии Ёко Камикава и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади в ходе состоявшейся встречи подтвердили намерение двух стран продолжать сотрудничество по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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