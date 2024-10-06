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«Перенести войну в Беларусь» призвал нардеп от «Слуги народа» Олег Дунда

«Перенести войну в Беларусь» призвал нардеп от «Слуги народа» Олег Дунда

«Перенести войну в Беларусь» призвал нардеп от «Слуги народа» Олег Дунда. «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Что же это за люди такие торчат в высшем законодательном органе власти Украины? Они все в чаду национализма, и нет ни  одного трезвого суждения, как им быть дальше.
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10 час.
Алекс Сэм
Им мало Вооружённых Сил России ? Хотят чтобы ещё и батька вписался?
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4 час.

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