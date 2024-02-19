Ростех приступил к серийному выпуску отечественного остекления для МС-21

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех начало серийное производство импортозамещенного остекления кабины экипажа среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
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