Экс-солистка «Серебра» с полуголой грудью снялась в откровенной позе

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Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.