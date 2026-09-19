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«Там хоть архитектура была». Алексей Попов сравнил Мадринг с Валенсией

«Там хоть архитектура была». Алексей Попов сравнил Мадринг с ВаленсиейPirelliРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов рассказал, что автодром Мадринг ему сильно напомнил Валенсию, принимавшую вторую испанскую гонку с 2008 по 2012 годы.

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