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Игорь Сергеев покинул расположение «Актобе» и подпишет контракт с «Тоболом» (Metaratings)

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев перешел в «Тобол». «28-летний форвард Сергеев уже покинул стан «Актобе» и прилетел в Костанай.

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