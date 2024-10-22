Ефремов чувствует себя в колонии хорошо, говорит глава ОНК

Белгородская область. Жалоб на ухудшение состояния здоровья актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в исправительной колонии №4, в региональную общественную наблюдательную комиссию (ОНК) не поступало.
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