Иранский кризис давит на рейтинг Трампа

Эскалация вокруг Ирана уже давно стала для администрации Дональда Трампа внутренней политической проблемой, поскольку американские избиратели связывают продолжение конфликта с ростом стоимости топлива и новым ускорением инфляции.
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