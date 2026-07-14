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Царьград

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Иранский кризис давит на рейтинг Трампа

Иранский кризис давит на рейтинг Трампа

Эскалация вокруг Ирана уже давно стала для администрации Дональда Трампа внутренней политической проблемой, поскольку американские избиратели связывают продолжение конфликта с ростом стоимости топлива и новым ускорением инфляции.

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Сергей
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