Intel анонсировала процессоры Nova Lake с запуском в 2027 году

Запуск серии Nova Lake будет растянут во времени: модели с разблокированным множителем (NVL-S 28C K) планируются к выпуску во втором квартале 2027 года, а затем ожидается появление младших версий с 8 и 16 ядрами.
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