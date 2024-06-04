В Сеть слили условия нового перемирия: "С 15 июля пушки замолчат на месяц, потом переговоры и гражданская война"

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Комментарии
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Дмитрий Танцюра
Чтобы началась гражданская война , надо просто  начать выдачу гражданских паспортов , которые будут закону о паспорте соответствовать . Для этого просто вопрос монополии поднять нужно , заявление в суде на эту тему есть .
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14 час.

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