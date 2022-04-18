В Кировском районе Северной Осетии сотрудники полиции провели профилактические беседы с учащимися

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району провели профилактические беседы с учащимися МКОУ СОШ 2 с.

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