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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард Трешон Термен присоединился к «Тофашу»

30-летний американский форвард Трешон Термен официально присоединился к « Тофашу ». Игрок выступает в Европе с 2022 года, поиграв в Бельгии и Литве.

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