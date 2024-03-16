Сообщение о вбросе бюллетеней в Нижегородской области не подтвердилось

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов) опубликовал видеозапись, на которую, как он пояснил, попал момент вброса бюллетеней на избирательном участке №912 в Дзержинске Нижегородской области.
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