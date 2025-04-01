Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли еще 63 тысяч звонков

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 63 тысяч звонков с начала года. Они консультировали женщин по вопросам системы родовспоможения, помогали выбрать перинатальный центр и отвечали на волнующие вопросы.
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