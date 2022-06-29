Спасатели МЧС России помогают ликвидировать последствия непогоды в регионах

Спасатели МЧС России помогают ликвидировать последствия непогоды в регионах

Дождевые паводки продолжают оказывать негативное воздействие на ряд регионов России. Оперативными штабами на базе Главных управлений МЧС России ведется непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки и оперативное реагирование.

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