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Сила духа: бойцы ВС РФ повторили подвиг защитников Брестской крепости

Сила духа: бойцы ВС РФ повторили подвиг защитников Брестской крепости

Скриншот видео Враг завяз в курском приграничье. Украинские источники утверждают, что переброска новых резервов ВСУ на это направление остановлена, ресурс исчерпан.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
Жуналюги не прикасайтесь к Брестской крепости. Не сравнивайте несравнимое. Стратегическое с боями местного значения. Ваше раздувание из огня пожара неуместно и смешно. Журношлюхи.
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Из посёлка занятого Сталинград сделают. Читать гадко. И всё в угоду МО, где до сих пор воров выковыривают. Журношлюшки уймитесь.
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16 час.

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