Сила духа: бойцы ВС РФ повторили подвиг защитников Брестской крепости

Жуналюги не прикасайтесь к Брестской крепости. Не сравнивайте несравнимое. Стратегическое с боями местного значения. Ваше раздувание из огня пожара неуместно и смешно. Журношлюхи.

АС

Анатолий Страшко

Из посёлка занятого Сталинград сделают. Читать гадко. И всё в угоду МО, где до сих пор воров выковыривают. Журношлюшки уймитесь.