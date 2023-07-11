12 автобусных маршрутов изменят схему движения в Алматы из-за ремонта дорог

Городские маршруты изменят в связи с дорожными ремонтными работами 11-12 июля, передает inAlmaty.kz. Схемы движения изменят данные маршруты: №86 – В западном направлении – проспект Аль Фараби – улица Мустафина – улица Торайгырова – КТ «Торайгырова/Мустафина»;№86 – В обратном направлении – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина – разворот на кольце – проспект Аль Фараби (восток) – далее по схеме; №127 – В северном направлении – улица Жарокова – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина – разворот на кольце – проспект Аль Фараби (восток) – далее по схеме;№127 – В обратном направлении – без изменений; №68 – В северном направлении – КТ «Улица Алматинская» – улица Вишневская – улица Алматинская – Улица Рахмадиева – улица Какимбека Салыкова – улица Центральная – улица Жаксылыка Ушкемпирова – КТ «Санаторий Коктем»;№68 – В обратном направлении – КТ «Санаторий Коктем» – улица Жаксылыка Ушкемпирова – улица Центральная – улица Какимбека Салыкова – Улица Рахмадиева – улица Алматинская – улица Жарокова – КТ «Улица Алматинская»; №38а – В восточном направлении – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина – разворот на кольце – проспект Аль Фараби (восток) – далее по схеме;№38 – Без изменений; №63а – В восточном направлении – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина – разворот на кольце – проспект Аль Фараби (восток) – далее по схеме;№63 – Без изменений; №211 – В восточном направлении – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Тимирязева – улица Желтоксан – улица Сатпаева – улица Байтурсынова – КТ «Дворец спорта»;№211 – В обратном направлении – без изменений; №34 – В восточном направлении – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль Фараби (запад) – далее по схеме;№34 – В обратном направлении – без изменений; №135 – В восточном направлении – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль Фараби (запад) – далее по схеме;№135 – В обратном направлении – без изменений; №77 – В восточном направлении – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль Фараби (запад) – далее по схеме;№77 – В обратном направлении – без изменений; №32 – В восточном направлении – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль Фараби (запад) – далее по схеме;№32 – В обратном направлении – без изменений; №103 – В восточном направлении – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль Фараби (запад) – далее по схеме;№103 – В обратном направлении – без изменений; №116 – В восточном направлении – улица Витебская – проспект Аль Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль Фараби (запад) – далее по схеме;№116 – В обратном направлении – без изменений.