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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек сборной России Харин не прочь поехать в южноамериканское турне: «Хотел бы сыграть с Бразилией, Аргентиной и Уругваем» 

— Молодежная сборная России ездила в турне в Бразилию, сейчас играет в Уругвае. Вам со сборной России хочется повторить подобное? — Лететь сутки? Почему бы и нет.

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