Microsoft: новая Fable и Doom: The Dark Ages до сих пор не получили даты выхода из-за GTA VI Пред...

Microsoft: новая Fable и Doom: The Dark Ages до сих пор не получили даты выхода из-за GTA VIПредстоящий релиз криминального боевика с открытым миром Grand Theft Auto VI от Rockstar Games станет настолько знаменательным событием, что оказаться в его тени не хотят даже столь крупные игровые компании, как Microsoft.