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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft: новая Fable и Doom: The Dark Ages до сих пор не получили даты выхода из-за GTA VI Пред...

Microsoft: новая Fable и Doom: The Dark Ages до сих пор не получили даты выхода из-за GTA VI Пред...

Microsoft: новая Fable и Doom: The Dark Ages до сих пор не получили даты выхода из-за GTA VIПредстоящий релиз криминального боевика с открытым миром Grand Theft Auto VI от Rockstar Games станет настолько знаменательным событием, что оказаться в его тени не хотят даже столь крупные игровые компании, как Microsoft.

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