В США два штата ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса

По данным газеты Daily Mail власти штатов Вермонт и Массачусетс призвали жителей сидеть дома по вечерам из-за угрозы распространения редкого и смертельного опасного вируса - восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ), распространяемого комарами .
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