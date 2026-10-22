Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
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