Генерал Жданов оценил возможность исключения России из Интерпола

«Вообще-то странно, что эта тема вдруг возникла» Тревожное сообщение поступило из Нью-Йорка, где наш министр внутренних дел Владимир Колокольцев встречался с заместителем генерального секретаря ООН Жан-Пьером Лакруа.
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