Встреча завершилась в пятницу, 23 октября 2026 года, со счетом 6:3, 4:6, 6:1. Шнайдер была посеяна под шестым номером, Йович – под четвертым.
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