Да, жена-монстр @psychology_funny юмор и психология.
Комментарии
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Ирина52
А он сам - не монстр? Хорошо устроились мужики. Многие даже алименты не платят.
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21 час.
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Да, жена-монстр @psychology_funny юмор и психология.
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