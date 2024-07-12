Беспрозванных сообщил об очередном отставании от графика строительства корпуса-долгостроя Музея Мирового океана

КАЛИНИНГРАД, 12 июля, ФедералПресс. Возведение корпуса «Планеты Океан» в Музее Мирового океана вновь затягивается, об этом сообщил в соцсетях врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
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