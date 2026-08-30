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Царьград

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Айсгергерт потратил 350 тысяч рублей на день рождения на яхте

Айсгергерт потратил 350 тысяч рублей на день рождения на яхте

Рэпер Айсгергерт из Братска отметил день рождения на яхте в Санкт-Петербурге, потратив 350 тысяч рублей.

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