Пекин сказал "нет": Китай в одиночку сорвал коммюнике Запада

Вашингтон рассчитывал на единогласное коммюнике «двадцатки» — но планы сорвал Пекин.Министр финансов США Скотт Бессент вынужден был признать: Китай стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать итоговый документ встречи министров финансов и глав центробанков в Эшвилле, Северная Каролина.
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