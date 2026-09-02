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Царьград

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Пекин сказал "нет": Китай в одиночку сорвал коммюнике Запада

Пекин сказал "нет": Китай в одиночку сорвал коммюнике Запада

Вашингтон рассчитывал на единогласное коммюнике «двадцатки» — но планы сорвал Пекин.Министр финансов США Скотт Бессент вынужден был признать: Китай стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать итоговый документ встречи министров финансов и глав центробанков в Эшвилле, Северная Каролина.

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