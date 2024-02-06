Имя Ивана Федоровича Шилова присвоено единственному на Дальнем Востоке ведомственному вузу МВД России

«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2024 № 167-р Дальневосточному юридическому институту Министерства внутренних дел Российской Федерации присвоено имя генерал-полковника внутренней службы Ивана Федоровича Шилова – выдающегося руководителя органов внутренних дел Советского Союза и Российской Федерации.
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