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Происшествия

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Имя Ивана Федоровича Шилова присвоено единственному на Дальнем Востоке ведомственному вузу МВД России

Имя Ивана Федоровича Шилова присвоено единственному на Дальнем Востоке ведомственному вузу МВД России

«Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2024 № 167-р Дальневосточному юридическому институту Министерства внутренних дел Российской Федерации присвоено имя генерал-полковника внутренней службы Ивана Федоровича Шилова – выдающегося руководителя органов внутренних дел  Советского Союза и Российской Федерации.

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