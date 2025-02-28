Секреты экономической независимости: Как Сталин освободил рубль от доллара Ирэн ОрлонскаяВопрос о том, почему Иосиф Сталин смог отвязать рубль от доллара, а современная Россия – нет, стал актуальным на фоне напряженных международных отношений.