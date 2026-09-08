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Царьград

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Циклон принесет в Нижний Новгород дожди и ветер до 15 м/с

Циклон принесет в Нижний Новгород дожди и ветер до 15 м/с

Во вторник, 8 сентября, погода в столице Приволжья останется под воздействием циклона, который принёс в регион дождливые и ветреные дни в начале недели.

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