Голландская полиция изъяла у даркнет-площадок Bohemia и Cannabia $8 700 000 в криптовалюте

Голландская полиция раскрыла подробности длительного расследования связанного с даркнет-площадками Bohemia и Cannabia в ходе которого у их администраторов было конфисковано 8 000 000 евро ($8 700 000) в криптовалюте.
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