27-летний россиянин спас во Владивостоке тонущую девочку, но сам не выплыл

Во Владивостоке 27-летний Денис Кинкалак спас тонущую в море девочку, однако сам выплыть не смог. Молодой человек приехал в город из Якутии, в момент происшествия он с друзьями проходил рядом и услышал крики женщины, которая просила спасти её ребёнка, рассказал RT его товарищ Сергей.