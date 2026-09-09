27-летний россиянин спас во Владивостоке тонущую девочку, но сам не выплыл

Во Владивостоке 27-летний Денис Кинкалак спас тонущую в море девочку, однако сам выплыть не смог. Молодой человек приехал в город из Якутии, в момент происшествия он с друзьями проходил рядом и услышал крики женщины, которая просила спасти её ребёнка, рассказал RT его товарищ Сергей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Потребление алког...
- А Профессор Продеус...
- ЛЛ "Сиб.фм": в Новос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым