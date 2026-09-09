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Газета.ру

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27-летний россиянин спас во Владивостоке тонущую девочку, но сам не выплыл

27-летний россиянин спас во Владивостоке тонущую девочку, но сам не выплыл

Во Владивостоке 27-летний Денис Кинкалак спас тонущую в море девочку, однако сам выплыть не смог. Молодой человек приехал в город из Якутии, в момент происшествия он с друзьями проходил рядом и услышал крики женщины, которая просила спасти её ребёнка, рассказал RT его товарищ Сергей.

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