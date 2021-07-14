Не взлетайте высоко — падать слишком больно!

Разно ВсякоБизнес и финансыНе взлетайте высоко — падать слишком больно! Очень легко привыкнуть к хорошей жизни! Я привыкла полагать, что большие заработки — это нечто само собой разумеющееся.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКарабас БарабасДеньги тяжело заработать , но ещё тяжелее их удержать.Владимир Головковвосточная поговорка: С высокой лошади больнее падатьБОБорис ОсиповНадо быть скромнее в своем потреблении......ВИВиктория ИвановаДа, каруселька прокрутилась вниз. Нечто похожее было и у меня, единственное, что людей всегда жалела.Комментировать
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