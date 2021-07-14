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Не взлетайте высоко — падать слишком больно!

Не взлетайте высоко — падать слишком больно!

Очень легко привыкнуть к хорошей жизни! Я привыкла полагать, что большие заработки — это нечто само собой разумеющееся.

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Карабас Барабас
Деньги тяжело заработать , но ещё тяжелее их удержать.
Владимир Головков
восточная поговорка: С высокой лошади больнее падать
Борис Осипов
Надо быть скромнее в своем потреблении......
Виктория Иванова
Да, каруселька прокрутилась вниз. Нечто похожее было и у меня, единственное, что людей всегда жалела.

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