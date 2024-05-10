Мать детей-маугли из подвала в Петербурге тайком забрала их из больницы

Мать троих детей, которые жили в одном из подвалов Санкт-Петербурга в с отцом и попали в больницу с ОРВИ после помещения в социальное учреждение, тайком забрала их из больницы, сообщили в РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Северной столице.