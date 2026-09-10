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Контрафронт

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Эфиопия: Ассоциация водителей тяжелых грузовиков Эфиопии (EHTDA) сообщила, что восемь ее членов были...

Эфиопия: Ассоциация водителей тяжелых грузовиков Эфиопии (EHTDA) сообщила, что восемь ее членов были похищены и удерживались с целью получения выкупа неизвестными вооруженными людьми, которые 6 сентября напали на колонну с топливом, следовавшую из Берберы в Ассосу в зоне Западная Воллега, регион Оромия.

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