«Ничего так не бодрит, как с утра метеорит». 11 лет назад под Челябинском упал болид

Одиннадцать лет назад в окрестностях Челябинска упал один из самых знаменитых метеоритов в мире. Утром 15 февраля 2013 года светящийся болид пролетел над Уралом, оставив в небе след, и взорвался над городом-миллиоником.
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