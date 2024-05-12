Может ли инопланетная жизнь скрываться в кольцах Сатурна или Юпитера?

Поиск внеземной жизни побуждал ученых исследовать различные потенциальные местообитания - не только среди растущего списка известных экзопланет, похожих на Землю, но и в других местах нашей собственной Солнечной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии