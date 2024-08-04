"Зеркало недели": в Винницкой области Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Винницкой области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели". По данным издания, в настоящее время в области работают системы украинских средств противовоздушной обороны.
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