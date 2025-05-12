Минфин предлагает ввести лицензирование торговли табачной продукцией с марта 2027 года

Документ размещен на портале проектов нормативных актов, сообщает корреспондент The Moscow Post. Поправки касаются федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства".
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