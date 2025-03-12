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Царьград

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Добровольцы России: обучение в рамках спецоперации на целевую подготовку

Добровольцы России: обучение в рамках спецоперации на целевую подготовку

Учебный центр бригады "Север-V" готовит добровольцев в зоне Специальной военной операции на Украине. Под руководством опытных инструкторов бойцы осваивают тактическую подготовку и различные военные навыки для выполнения боевых задач.

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