Тайные уловки маркетплейсов: как вас обманывают при покупках Ирэн ОрлонскаяМаркетплейсы в настоящее время активно работают над увеличением своих объемов продаж, применяя различные стратегии и инструменты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии