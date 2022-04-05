Сотрудники ГУЭБиПК МВД России в Екатеринбурге задержали подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского (семейного) капитала

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при обналичивании средств материнского (семейного) капитала.
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