Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Лучше бы студентам не играть со следователями......В Новороссийске с...
  • Валерий Ворожищев
    по- моему матвиенко лезет не в своё дело.Валентина Матвиен...
  • kirgetovamn Киргетова
    Забить до смерти и получить 8 лет колонии - это полный цинизм правосудия .Почему человеческая жизнь обезценена?Восемь лет за изб...

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России в Екатеринбурге задержали подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского (семейного) капитала

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России в Екатеринбурге задержали подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского (семейного) капитала

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при обналичивании средств материнского (семейного) капитала.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх