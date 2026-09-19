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Русская Семёрка

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От какого оружия защищали «латы» советских солдат в Великую Отечественную

В окопах Великой Отечественной войны, среди грохота артиллерии и свиста пуль, советские солдаты иногда шли в бой в доспехах, которые больше напоминали рыцарские латы, чем военную экипировку XX века.

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