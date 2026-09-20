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МОСИНФОРМ

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Сергей Собянин поблагодарил москвичей за высокую гражданскую активность

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за высокую гражданскую активность

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поблагодарил москвичей за высокую гражданскую активность.

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