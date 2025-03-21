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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов о 4:1 с ЦСКА: «Ключевым фактором стало отсутствие удалений, была дисциплина. Минское «Динамо» играло спокойно»

В пятницу клуб победил ЦСКА (4:1). – Хорошее начало было с нашей стороны, до этого были проблемы в этом моменте.

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