Шольц: Политика не влияет на процесс сертификации «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии, которое осуществляет сертификацию «Северного потока-2», «не руководствуется политикой», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Федеральное сетевое агентство Германии, которое осуществляет сертификацию «Северного потока-2», «не руководствуется политикой», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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