Berg PRESS

409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сергеева
    Та, чужих же привил. Чужих не жалко! А своих видимо нет и не будет.Министр здравоохр...
  • Ринат Рамазанов
    А вопрос Донбасса тот же путин и не собирается решать. И плевать ему на волеизъявление жителей Донбасса...В Европарламенте ...
  • Неизвестно Неизвестно
    Неее, Вы не правы, на Третью энергодерективу ЕС замахиваетесь? Сказано должен быть альтернативный поставщик газа на э...Газпром не заброн...

Шольц: Политика не влияет на процесс сертификации «Северного потока-2»

Шольц: Политика не влияет на процесс сертификации «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии, которое осуществляет сертификацию «Северного потока-2», «не руководствуется политикой», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх